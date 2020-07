PPA TUTVUSTAB ⟩ Politseiga liitus kolm uut kutsikat

View this post on Instagram

🥰 Politseikoerte perega liitus kolm pisikest karvakera. Tegemist on belgia lambakoertega ja juba homme saavad nad kahekuuseks. 🐶 Pisikestel tegelastel on selja taga pikk teekond Belgiast, kuid täna kohtusid nad täna oma koerajuhtidega ja edasi sõideti juba uude koju, kus nad saavad vaikselt sisse elada. Ida prefektuuri sõitis väike Jack, kes alustab juba varsti õpinguid koerajuht Tarmo käe all. Kaks kutsikat veel nime saanud ei ole. Üks neist sõitis Tartusse, kus temast saab paariline patrullpolitseinik Deivile. Kolmas kutsikas hakkab tulevikus tööle Pärnus koos kiirreageerijatega. Anname varsti teada, millised nimed pisikesed saavad 🐕 #policedog #malinois #politseikoer #politsei #pawenforcement #dogsofinstagram #puppiesofinstagram