Kadunud inimese otsimine on politseikoera jaoks mäng

«Koerale saab õpetada erinevaid ülesandeid ning kui koeral on tahe, siis õpib ta kiiresti. Kõige tähtsam ongi koera motivatsioon, mida aitab hoida treeningute ja keskkonna mitmekülgsus. Koerajuhtidel on erinevad treeningvõtted ning see, mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele.