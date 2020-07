KONKURSS ⟩ Selgitame välja kõige lemmikloomasõbralikuma toidukoha

«Konkursi eesmärgiks on Eesti inimeste abiga üles leida toidukoht, kus lemmikud tunnevad end kõige rohkem oodatud ja hoituna. Trendiks on kujunemas, et lemmiku sõbralikke kohvikuid ja restorane tekib Eestis järjest juurde, kuid info nende kohta ei ole alati hästi kättesaadav. Meie soovimegi välja selgitada ja inimesi teavitada toidukohtadest, kus lemmikloomad tunnevad end kõige mõnusamalt,» selgitas konkursi korraldaja PetCity turundusjuht Maria Otsa.