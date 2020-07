PÄEVAKÄPP ⟩ Juba pool aastat puuris elanud Vidrik: tahan ka aknal linde jälgida!

Olgugi, et Vidrik sai räpastest tingimustest puhtasse turvakodusse, kus katus peakohal ja külje all kuiv ase, ei ole Vidriku elu turvakodus kulgenud nii nagu oleksime soovinud. Väga tundliku seedimise tõttu peab Vidrik sööma eritoitu, mida saab võimaldada vaid siis, kui ta on teistest kassidest eraldatud. See tähendab Vidriku jaoks päevast päeva, nädalast nädalasse ning nüüdseks kahjuks ka kuust kuusse puuris elamist. Vaene Vidrik ei saa ringi lipata ja pallikestega mängida, kuigi ta nii nii väga tahaks…