PÄEVAKÄPAD ⟩ Hitihoiatus! Susbi, Säde ja Sadu otsivad kodusid

Väiksed Säde, Sadu ja Susbi on nüüd aga juba nii suured, et on valmis päris oma kodudesse minema. Ikka sellistesse, kus kassivõtmise otsus on läbikaalutletud ning kass võetakse aastakümneteks. Säde, Sadu ja Susbi on rõõmsad ja paimaiad kassilapsed, kes ootavad juba huviga, millised on nende tulevased pered.