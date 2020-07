ALATU JAHT ⟩ Võru matkarajal lasti soku pihta märki?

«Kindlasti ei ole tegemist jahimehega! See on looduskaitseala ja juba vene ajal oli jahipidamine seal keelatud! See sokk oli tark ja elas seal väga turvaliselt - olen teda toimetamas näinud juba mingi kolm aastat. Me pole talle liiga teinud ja loom vist natuke isegi usaldas juba. Varahommikul kuulsin imelikku karjumist ja kui ta lõpuks end meie maale lohistas, sain aru, et see oligi tema hädakisa. See juhtus kelle viie-kuue paiku. Kahju!» kirjeldas looma leidnud kohalik mees Valnerile.