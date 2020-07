Kuidas kuumarabandust ära hoida ja millised tõud leitsakut halvemini taluvad?

Ülekuumenemine ja kuumarabandus võivad ohustada kõiki lemmikuid, kuid halvemini taluvad leitsakut lühininalised tõud nagu himaalaja ja pärsia kassid, bostoni terjerid, bokserid, mopsid, inglise buldogid ja hiina shar peid, kel on raske end lõõtsutades maha jahutada. Lühikoonulised ei suuda anatoomiliste iseärasuste tõttu oma kehatemperatuuri hästi reguleerida, sest õhuvool on takistatud. Mopsid ja buldogid ülekuumenevad juba väga kerge füüsilise pingutuse korral ja vajavad soojal ajal erilist hoolt. Samuti on suuremas ohus ülekaalulised, paksu karvaga ja südamehaiged lemmikud.

Kuidas kuumarabandust ära tunda?

Kuumarabanduseks nimetatakse olukorda, mis tekib keha liigsest kuumenemisest ja vedelikupuudusest ning see võib tekkida minutitega. Selle vältimiseks tuleb lemmikule anda piisavas koguses värsket joogivett ning luua võimalus päikese eest varju minna. Siinkohal tasub teada, et ka koer, kes on kuudis harjunud elama, vajab eraldi varju, kuhu vajadusel minna, sest kuudis võib temperatuur eluohtlikult kõrgele tasemele tõusta. Seega oleks vale kuuti juba iseenesest varjualuseks pidada.

Kuumarabanduse tunnused: loom on väga apaatne ja loid, tal on tasakaaluhäired, ta hingeldab, tekivad värinad ja krambid ning loom võib kaotada teadvuse. Kui kahtlustad, et lemmik on saanud rabanduse, siis vii ta varju, jahuta teda jaheda vee või niiske rätikuga, teadvuse kaotuse korral vabasta hingamisteed ning proovi saada loomaga kontakti. Kindlasti helista kiiresti loomaarstile, kes annab edasiseks juba täpsemad juhised.

Kuidas siis lemmikut kuuma eest kaitsta?