Millised ohud varitsevad kasse suvel ja kuidas neid ära hoida?

Loo kassile jahe nurgake

Kuna kass veedab üldjuhul palju aega toas, siis tuleks kuumarabanduse vältimiseks koduelu korraldada nii, et seal oleks piisavalt õhku ja jahedust. Kui akende vahel kaitsevõre pole, ära neid ava. Võimalusel pane tööle konditsioneer või ventilaator. Kindlasti tõmba akendele rulood ja kardinad ette, et päike tuppa ei paistaks. Otsene päikesevalgus, mille eest ei saa peitu pugeda, pole hea. Võimalusel aseta kuhugi märg rätik või jahutusmatt.

Tuleta kassile vett meelde

Kui koeri on suvel hea veekogude äärde viia, siis kassid nii palju rõõmu ujumisest üldjuhul ei tunne, mistõttu on keerulisem teda jahutada. Seetõttu on olulisem jälgida, et tal pidevalt värske vesi kõrval oleks. Teinekord võib tekkida ka vajadus seda talle meelde tuletada. Seda eriti põhjusel, et üldiselt saavad kassid enda veenormi toortoidust kätte, mistõttu ei pruugi tal niisama lihtsalt januinstinkti tekkida. Hoolitse selle eest, et su sõbra igapäevamenüüs oleks vedelikurohked lihakonservid. Aga kuna suvel võiks vedelikke rohkem tarbida, kui tavaliselt, siis aitab ka näiteks see, kui paigutad kodu erinevatesse tubadesse ja nurkadesse veeanumaid, et loomale vee olemasolu meelde tuletada.

Ohtlikud taimed

See on oluline punkt ka muul ajal kui ainult suvel. Hoolitse selle eest, et loom ei pääseks toataimedele ligi näiteks sel ajal, kui ise perega kodunt ära oled. Väga paljud taimed on lemmikutele mürgised, mistõttu kassid ja eelkõige just kassipojad võivad suurest uudishimust end ohtu seada. Üldiselt mürgiseid taimi kassid suures koguses ei söö, kuid kindlasti ei tasu sellele lootma jääda, et kass võiks ise mürgise taime ära tunda.

Levinumad taimed, mida koju ostetakse, kuid mis kassile head ei tee, on näiteks tõlvlehik, alpikann, asalea, flamingolill, havisaba, kalla, luuderohi, jõulutäht, ratsuritäht, vahalill ja draakonipuu, kuid see nimekiri pole kaugeltki lõplik. Need võivad tekitada loomale erinevaid seedehäireid ja neerukahjustust ning eriti tugeva mürgistuse korral võib loom ka surra. Ohtlike taimede nimekiri on väga pikk, seega enne taime ostmist tasuks selle kohta kindlasti eelnevalt infot otsida või loomaarstilt nõu küsida.

Unusta see, et kassil üheksa elu on. On ainult üks ja seda tuleb hoida!

Lemmikloom on vastutus – teda tuleb jälgida ja kuna ta ei saa ise tihtipeale aru, mis on talle hea, mis mitte, siis on omaniku kohustus tagada oma lemmikule turvaline elukeskkond.