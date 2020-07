Kuidas lemmikule puugitõrjevahendit valida?

Tihti arvatakse, et linnas pole võimalik puuki saada, et puugid on ainult lehtmetsas. Tegelikult võid puugi saada täpselt samamoodi ka linnas elades koduaiast, pargist või isegi naabri koeralt. Puugid ei hüppa, lenda ega kuku puudelt otse inimesele või loomale. Nad elutsevad kõrges rohus ja ronivad oma ohvrile külge. Õues käivad koduloomad liiguvad puukidele sobival kõrgusel, mistõttu on lihtne neile külge hakata ja nii toovad loomad puuke koju pere keskele. Kuna puuk on imetilluke ja tema hammustus on valutu, ei ole ka tunda, kui puuk nahapinnale on kinnitunud. Seetõttu on äärmiselt oluline pärast õues viibimist nii end, lapsi kui loomi kontrollida. Paksu karva seest on muidugi raske puuke märgata, mistõttu tuleks regulaarselt pärast iga metsas käiku looma kammida. Nii eemaldad ka puugid, kes pole veel looma külge hakanud.

Puukidele meeldib kinnituda õrna naha külge ja piirkonda, kus ei ole eriti karvu või kus karvakasv on väiksem, näiteks koonu, silmade ja kõrvade ligidale – kontrolli neid kohti eriti hoolikalt. Et aga puukide kinnitumist lemmiku külge ära hoida, kasuta puugipeletusvahendit. Tõsi, paraku selliseid vahendeid, mis puukide looma peale tulemist vältida aitaks, veel paraku ei ole, kuid peletav toime tähendab seda, et puuk ei tule looma hammustama ning sellega väheneb nakkushaiguste ülekandumise võimalus.

Milliseid vahendeid saada on?

Puugipeletusvahendeid on saadaval erineval kujul: on nii kaelarihmu (kaitseb puukide eest 4–8 kuud), täpilahuseid, mida looma turjale tilgutatakse (kaitseb puukide eest 1–2 kuud), tablette kui ka aerosoole. Käsimüügis olevatest preparaatidest on kõige pikema toimeajaga kaelarihmad, mis kaitsevad pideva kandmise korral kuni 8 kuud, kuid on ka retseptiravimeid, mida saab soovitada ja välja kirjutada loomaarst, kui olete visiidil käinud. Nii saab veterinaar hinnata lemmiklooma tervislikku seisundit ning sellest lähtuvalt välja kirjutada kõige sobivama ja ohutuma preparaadi.

Kuidas õige valida?

Ravimi valimisel tuleb arvestada looma kehamassi, lemmiku elustiili ning ülitundlikkusega toimeainete suhtes. Loomaomanik võiks aga arvestada enda lõhnatundlikkusega, sest osa ravimkaelarihmi on väga tugeva ja spetsiifilise lõhnaga.

Mõned puugipeletusvahendid peletavad ka sääski. Näiteks permetriini ja imidaklopriidiga täpilahused. Aga täpilahused fiproniili ja metopreeniga on väga head kirpude tõrjeks ning lisaks annavad ka kuni neljanädalase kaitse puukide vastu.

Ära kasuta koeral ja kassil samu puugitõrjevahendeid!

Kindlasti tuleb teada, et enamasti on koertele mõeldud puugipeletusvahendid väga mürgised kassidele, küülikutele ja tuhkrutele, seega ära kasuta neil vahendeid, milles on permetriini. See on küll koertele väga tõhusaks puugipeletusvahendiks, kuid on kassidele vastunäidustatud ja eluohtlik. Kassidele sobivad hästi näiteks flumetriini ja imidaklopriidiga ravimkaelarihmad, millel on ka turvakinnitusmehhanism, mis rihmapidi kuhugi kinni jäädes aitab loomal oma jõuga rihma venitada, et sellest turvaliselt pääseda.

Kasutasin kassil koera puugitõrjevahendit — mis nüüd saab?