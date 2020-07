Koeraga reisima? Loe, mida kindlasti kaasa pakkida

Kindlasti tasub enne planeerimist üle vaadata reisi sihtpunktiks oleva riigi lemmikloomade sisseveo nõuded. Ja ehkki praegu on reisimine küllaltki piiratud, siis lähimatesse riikidesse oma autoga saab ikka sõita. Üldiselt kehtivad Euroopa Liidu riikides samad reeglid, kuid mõnele riigile on antud õigus kehtestada lisanõudeid.

Samas tasub kindlasti veel kord rõhutada, et nõuded võivad olla riigiti erinevad. Kui Soome reisides peab olema loomal tehtud veterinaari poolt ussikuur, siis Lätti sõitmisel see nõutud ei ole. Täpsem info on kirjas veterinaar- ja toiduameti või vastava riigi tolliasutuse kodulehel.