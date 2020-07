PÄEVAKÄPP ⟩ Kodunt turvakodusse viidud Brandoni süda on murtud

Selliste kasside jaoks on turvakodusse jõudmine ääretult raske. Nemad ei tea, miks nende senine tuttav kodu nende jaoks igaveseks kadunud on. Nemad ei tea, millega nad selle olukorra on ära teeninud. «Kas ma ajasin hiirekest liiga kõvasti taga? Kas ma sõin liiga palju? Kas ma lõin liiga vähe nurru?» Igasugused segased mõtted löövad pähe.

Pea on küll mõtteid täis, kuid süda on murtud.

Vaene Brandon ei söö turvakodus mitte midagi, sest ta on nii suures šokis. See on üpris tavapärane kodukasside puhul, kes varjupaika jõuavad, kuid see olukord võib väga ruttu kontrolli alt väljuda.