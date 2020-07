Scottish Fold tõugu lumivalge kass vajab kiirelt hoiukodu

Tõukirjelduse kohaselt on šotlased võrratu iseloomuga kassid. Nad on vaiksed ja naudivad tohutult inimese seltskonda. Samuti on nad väga hea kohanemisvõimega, sest neid ei häiri lärmakad lapsed, ringi jooksvad lemmikloomad, uued kohad ega ka inimesed.