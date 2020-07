Õhupüssist pähe tulistatud Bobo vajab abi oma raviarvete maksmisel

Aina enam ja enam tuvastatakse Pesaleidja hoolealuste seest õhupüssikuule. On neid, kellelt kõiki kuule ei saagi eemaldada, sest see tekitaks tüsistusi ja nende kättesaamine oleks väga hull täppistöö. Aga on ka neid, kes käivad operatsioonidel, kus kuulid eemaldatakse.

Bobo on üks neist viimastest. Tema pealael ja kõhu all olid kaks õhupüssikuuli. Täiesti ajuvaba ja murrab Pesaleidja töötajate ning vabatahtlike südamed, et keegi on üritanud lasta imearmsat Bobot pähe. Või noh, mis üritanud - ta ongi lasknud.

Bobol sai need kaks kuuli välja võtta. Ja nüüd on ta paranenud, niidid on eemaldatud ja ta ootab seda päris oma kodu. Aga enne seda on tal vaja leida sõpru, kes aitaksid tasuda kliinikuarve. Operatsiooni maksumus koos eelnevate röntgenpiltidega oli 154 eurot. Bobol ei ole oma sissetulekut ega ka oma inimest, kes selle summa tema eest maksaks. Niisiis vajab ta teie abi, kallid sõbrad.