Mis saab pütipoegadest, kui vanemad on valinud viletsa veekogu?

Hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena) pesitseb madalaveelistel väikestel veesilmadel. Mis saab aga poegadest, kui vanemad on valinud viletsa veekogu, näiteks kalatiigi, kus sirguvad suured, poegadele toiduks sobimatud kalad, kes pealekauba söövad pütipoegade eest ära väikesed veeselgrootud? Hiljutises uuringus selgus, et häda korral viib pütt pojad teise tiiki. Mis puhul ja kui sageli see juhtub, loe edasi aasta linnu juulikuu teadusuudisest.