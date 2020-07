PÄEVAKÄPP ⟩ Hell ja ebamaine Sessu ootab päriskodu juba tillukesest kassipojast peale

Sessu on noor kassipreili, kes leiti tänavalt kassipojana. Üks heatahtlik kassitädi võttis Sessu enda hoole alla, et kassipiiga ei peaks tänaval üles kasvama. Kahjuks aga oli kassitädil raske Sessule päris oma kodu leida ning lootuses, et turvakodus jääb Sessu kiiremini kellelegi silma, tuli Sessu meie hoole alla.