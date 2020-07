Vibujahi vastane petitsioon kogus esimese päevaga enam kui 4000 allkirja

«Selline allkirjade lisandumise tempo on tunnistuseks, et jahiviiside laiendamist ei saa otsustada kitsas ja suletud ringis,» ütles MTÜ Loomuse vabatahtlik Anny Drobet. «Avalikkuse kaasamine on oluline ja vajalik, kuivõrd kõnealune teema puudutab nii looma- kui ka looduskaitset, eetikat ja ühiskonna väärtusi laiemalt,» lisas Drobet.