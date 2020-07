Kalamaja tontkoera Žoriku elu võttis lõpuks ometi õnneliku pöörde

Žorik sai LLRis ehk lemmikloomaregistris endale uue ametliku omaniku, kes koeraga juba pikalt tegelenud on ning tema heaolu eest ka edaspidi seisab. Uus omanik hakkab Žorikul varjupaigas külas käima, et talle meelepärast toitu viia ja talle seltsiks olla, kuni koer päris oma koju läheb.

Žorik on umbes 13-aastane metsik koer, kes on suuremat kasvu, valget värvi ning tumedate laikudega. Pealtnäha tundub koer väga rahulik ning ei pööra mööduvatele inimestele ja autodele suurt tähelepanu.

Paljud inimesed on koera näinud Arsenali keskuse kandis juba aastaid, kuid keegi pole suutnud teda veel kinni püüda. Kõrge vanuse ja ettearvamatu elustiili tõttu on koera tervislik seisund kõvasti halvenenud. Tal on karvadeta laigud ning ta lonkab.

Kui Žoriku omanik aastaid tagasi suri, kohanes loom tänavaeluga erakordselt hästi. Koer pole kunagi kedagi rünnanud ning seetõttu nõustusid ühel hetkel ka Tallinna kodutuid loomi haldava Varjupaikade MTÜ töötajad, et vanas eas hulkurkoera kiusata ei tohiks ning inimeste käsu ja keelu all ta õnnelik ei oleks.

Heiki Valner kirjutas oma blogis, et on pikalt mõelnud Žoriku auks Loomapäästegrupi egiidi all algatada korjanduse ühe soliidse koerakuju tellimiseks. «Tallinna linnavalitsus ilmselt leiaks sellele ka väärika kohakese Kalamajas ning nii oleks see eelkõige kohaliku rahva südametesse pugenud koer jätkuvalt veel väga pikka aega koos meiega,» ütles Valner.