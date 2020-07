Kanada Vancouveri saarel on juba mõnda aega leitud peata merilõvisid

Politsei koos zooloogidega uurib, kes võis mis võis neile kõrvukhülglastele surma tuua, teatab livescience.com.

Kohalik meedia kirjutas, et seal võib tegutseda merilõvide sarimõrvar või keegi lõikas juba surnud merilõvidelt pea ära ja võttis kaasa.

Mereimetajate ekspert Anna Hall, kes uuris leitud merilõvide kehasid ütles, et kindlasti on nende loomade tapmise taga inimesed, sest näha on selgeid noajälgi.

«Tõenäoliselt on tegemist süstemaatilise tapmisega, mille taga on üks või mitu inimest. Loodan, et Kanada kalandus- ja ookeaniamet tegeleb juhtumitega, leiab süüdlased ja toob nad kohtu ette. Loomade tapmisega on rikutud seadust,» lisas Hall.

Halli sõnul on tapetud mereimetajad Stelleri merilõvid (Eumetopias jubatus). Nad elavad Põhja-Ameerika Vaikse ookeani rannikul, Jaapani ja Venemaa Kaug-Ida vetes.

Stelleri merilõvid (Eumetopias jubatus). FOTO: 3/Brent Stephenson/Scanpix

Rahvusvahelise looduskaitseliidu andmetel on Stelleri merilõvid ohustatud liik.

Selle liigi isased võivad kasvada kuni 3,3 meetri pikkuseks ja kaaluda 1000 kilogrammi.

Vancouveri saare Nanaimo elaniku Deborah Shorti sõnul märkas ta aprillis oma koeraga rannal jalutades surnud merilõvi, kellel puudus pea ja ta tegi surnukehast fotod.

«Kaugelt vaadates arvasin, et see on puunott, kuid kui läksin lähemale, sain aru, et see oli merilõvi, kelle pea oli ära lõigatud. Mul läks vaatepilti nähes süda pahaks,» sõnas naine kohalikule meediale.

Short leidis juunis samalt rannalt teise merilõvi, kellel samuti puudus pea, kuid temalt oli ka nahk ära lõigatud.

Naine postitas kahest peata merilõvist fotod sotsiaalmeediasse ja ta sai teistelt inimestelt teada, et ka nemad on leidnud Vancouveri saare randadelt peata merilõvisid.

Üks kanadalane postitas sotsiaalmeediasse foto, millel on merilõvi surnukeha juures näha ta koljut, millelt oli nahk, lihased, koed ja silmad eemaldatud.

Shorti andmetel on leitud viis peata merilõvi, kuid ta arvab, et neid on rohkem, sest mitte kõik ei ole neist sotsiaalmeedias teada andnud.

Short otsis internetist merilõvide kohta informatsiooni ja leidis lehekülje, millel põliselanikud indiaanlased esitasid palve, et nad tohiksid merilõvisid küttida. Nende teatel on merilõvide populatsioon suurenenud, kuna neil on olnud rohkem toitu, eelkõige lõhede ja teiste kalade tõttu, kes on massiliselt paljunenud.

Kanada kanal CTV News uuris, kas indiaanlased võisid olla merilõvide ebaseadusliku tapmise taga, kuid nad leidsid, et ei olnud.

Kanada kalandus- ja ookeaniamet teatas, et tegeleb merilõvide probleemiga.

Kaks Stelleri merilõvi (Eumetopias jubatus) FOTO: LIONEL CIRONNEAU/AP/Scanpix

Vancouveri saarelt on ka varem surnud merilõvisid leitud, kuid neil ei olnud pead ära lõigatud.

Kanada läänerannikult Briti Columbia randadelt on alates 2007. aastast kuni siiani leitud inimjalgu, millel oli otsas jooksujalats. Politsei ei ole suutnud lõpuni teha kindlaks, kelle omad jalad olid ja miks nad merre sattusid.