SOS! ⟩ Triibu vajab kohe uut hoiukodu

Praegune imeline hoiukodu on juba edasi lükanud just Triibukese pärast reisi, mida enam vältida ei saa. Kahjuks tõsiselt võetavaid kodupakkumisi pole koerale tulnud ning nüüd vajataksegi kiiresti uut hoiukodu.

Triibu on väga inimese lähedust armastav. Vajab veidi kasvatust, kuid õpib kiiresti. Kassidega esialgu ettearvamatu ning talle tuleb anda aega rahulikult tutvumiseks. Praeguses hoiukodus on kass ja koerad ning saavad juba kenasti koos eksisteeritud. Vanust ehk 1,5 aastat. Kasvu on Triibul ca põlveni või veidi rohkem. Triibu on väga energiline ja kindlasti ei tohi teda ketti panna. Eramaja aiaga oleks ideaalne, korterisse ta ilmselt ei sobi.