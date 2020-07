Uskumatu lugu: kahe aasta eest Rakveres kadunuks jäänud kass jõudis koju tagasi

Mõni päev tagasi sai loomapäästja Erko Elmik teate, et Rakveres on Villa Theresa ukse juurde tulnud viga saanud käpaga kiisu. Erko otsustas minna kontrollima, et ehk saab tema kuidagi abi pakkuda.

Loomapäästja Erko jaoks oli see suur kergendus, et tegemist on registreeritud kiibiga. Juba hetk hiljem sai ta omanikuga telefonitsi ühendust. Küsimusele, ega naisel kiisu kadunud pole, sai Erko vastuseks, et kõik kassid olevat kodus. Kui Erko sõnas, et tema hoole all on üks kiisu, kellel on kiip naise kontaktidega, jäi teisel pool toru vaikseks.