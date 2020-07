PÄEVAKÄPP ⟩ Filja: kas mu musta kasuka tõttu ei märka mind keegi?

«Väga piinlik lugu. Teised sattusid peale. Sellele, et ma saba hapukoore kaussi kastsin. Nojah, aga ma ju tahtsin seda valgeks värvida! Kust mina teadsin, et hapukoor ära hangub ja mu saba hoopis kleepuma hakkab…

Ah, et miks ma seda tegin? Selleks et mind märgataks. Mina olen ju üks nendest mustadest kassidest. Paar tähni lõua all on, aga neid ei pane keegi tähele. Kes üldse sinu poole vaatab, kui oled üleni must? Sulad taustaga ühte… Aga mina ei taha taustaga ühte sulada. Ei taha!

Kõik minu sõbrad Rapla kassikolooniast on juba koju saanud. Nende kasukatel olid värvitoonid, neid märgati…. See hirmsasti haavab hinge, sest mina olen ju ka armas ja paimaias ja nurrmootor…

Olen kuulnud, et laias maailmas on neljajalgsete ilusalongid, kus käivad rikaste inimeste kassid. Ja juuksur saab värvida kassi kasuka ükskõik, mis värvi. Oh, kui ma vaid sellisesse salongi pääseksin! Kus ma siis alles telliksin…. Otsa ette kollase laigu. Jalga valged sokid. Kõrvad laseks värvida oranžiks. Ja sabale telliks triibud ja keemilised lokid… Sest ma tahan, et mind NÄHTAKS!

Kahjuks Turvakodul ei ole võimalik mind juuksurisse saata. Kui sa meid vaatama tuled, palun märka mind. Kasukas on mul must ja välimus keskpärane, kuid südames on mul mitmevärviline armastuse vikerkaar, mille tahaksin nii väga kellelegi kinkida!»

Filja on kastreeritud, kiibitud ja vakstineeritud. Turvakodus ootab uut kodu alates 31.01.2020.