Kalamaja elanikud marus: miks viidi legendaarne «tontkoer» Žorik varjupaika?

Täna ilmus Kalamaja elanikke koondavasse Facebooki gruppi postitus, millega antakse teada, et legendaarne «tontkoer» Žorik on kinni püütud ja varjupaika viidud. Varjupaikade MTÜ kodulehte külastades selgub, et nii see tõesti on.

Paljud Kalamaja elanikud on Žoriku pärast väga mures. Inimesed kardavad, et vabadusega harjunud eakas (teadaolevalt vähemalt 12-aastane) koer peab oma viimased elupäevad nüüd vangistuses veetma. «Vabale hingele nagu Žorik, on ilmselgelt kõik muud variandid suremiseks paremad kui vangistus!» kirjutab üks kommenteerija. «Ma kardan, et ta sureb seal kurvastusse. Ta pole harjunud siseruumides olema, seal on teiste loomade lärm jne,» lisab teine.