Kuidas koera kuuma suveilma eest kaitsta?

Kui koer veedab enamasti aega õues, loo talle varjualune, kuhu päikese eest peitu pugeda. Hoia varjus ka vett. Et väljas oleks mõnus aega veeta, pane lemmikule selga jahutav vest . Kui lemmik on toas, proovi aknad kinni katta, nii et päike tuppa ei pääseks. Jahutamiseks võid põrandale asetada märja rätiku või spetsiaalse jahutava mati , mida on mugavam kasutada.

Selleks eelista aega, kui rannas on vähem rahvast ja õhk jahedam. Näiteks on ideaalsed ajad varahommikune aeg, kui päike veel tõusnud pole, ning hilisõhtu, kui päike on juba loojunud. Kindlasti veendu, et koht, kuhu koera ujuma viid, oleks lemmikutele lubatud. Enamasti on avalikes randades koerad keelatud. Kui plaanid minna päevaks randa ja kaasa võtta lemmiku, aga pole kindel, kas saaksid talle seal varjualuse luua, jäta ta parem koju. Rannas olles lase tal võimalikult palju puhata, ära jooksuta teda liialt. Mängida eelistage pigem vees, mitte liival lauspäikese käes. Loomapoodides on küllaltki suur valik veemänguasju, millega just vees lustida. Siinkohal tasub meeles pidada, et on koeri, kellele vees olemine ja ujumine on tõeliseks katsumuseks. Ära vii teda sügavale vette. Oma kehaehituse tõttu on koer ujudes alati samas asendis ega saa väsimuse korral jalgu maha panna nagu inimesed seda saavad. Nii võib koer uppumisohtu sattuda. Pane talle ujuma minnes igaks juhuks päästevest selga. See on kindlasti hädavajalik ka siis, kui plaanid koera paadireisile või aerulauale kaasa võtta.