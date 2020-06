Linnupojad: aitäh, et hoolid, aga me ei vaja abi!

Kätte on jõudnud aeg, kus uued sulelised ilmakodanikud hakkavad tutvuma maailmaga väljaspool pesa. Mõni neist jätab oma kohevate udusulgedega haavatava mulje. Tegelikult see nii ei ole, nad on väga südikad. Samuti hoiavad pisikestel silma peal nende vanemad ja on valmis neid ohtude eest kaitsma. Mõned linnupojad lahkuvadki pesast enne, kui nad lennata oskavad. Nt kajakapojad, keda võib nüüd juba tänavatel paterdamas näha.