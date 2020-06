PÄEVAKÄPP ⟩ Nurrumootor Bert ootab elu esimest ja igavest kodu

«Kui ma turvakodusse jõudsin olin veel päris arglik, kuid nii kui paitusi tunda sain, olin müüdud! No kuulge, katsuge ise sellest paisõltuvusest välja sipelda! See on täiesti võimatu ja kui ma aus olen, siis ega ma ei taha ka! Need paid….prrrrr….prrrr! Oih, vabandust, paituste peale mõtlemine paneb mul juba nurrumootori tööle!