Koera leitsakuga autos hoidnud mees: see ongi tema kuut!

Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) sai ühelt murettundvalt kodanikult teate, et Tallinnas Spordi 13 maja sisehoovis on koer, kes on autos kinni juba mitu päeva. Seepeale teatas ELL juhtunust häirekeskust, kust võeti auto omanikuga ühendust.

Väidetavalt ei saavat omanik koera tuppa võtta, sest hooldab korteris vanainimest. Samal ajal lubas mees koera autost ikkagi ära viia ja seda ta ka 10 minuti pärast tegi. Sellega asi aga kahjuks ei lõppenud.

Järgmisel päeval sai ELL kõne teiselt inimeselt, kes teatas samuti autos kinni olevast koerast juba eelnevalt mainitud aadressil. Vaatepildist šokeeritud inimese sõnul oli aken veidi praokile jäetud ja joogikauss kõrvale pandud. Paraku ei mõelnud koeraomanik vist sellele, et praokil aknast pole palju kasu, kui õues on ligi 30 kraadi sooja.

ELL palus inimesel teatada juhtunust häirekeskusesse, mida ta ka tegi. Häirekeskusest saadeti seejärel välja päästeametnikud, kes said ühendust autoomanikuga, kellele kõnealune koer kuulub. Päästjatele olevat mees väitnud, et koera ei saa tuppa viia ja talle meeldibki autos olla.

Loomakaitsjad politsei tööga rahule ei jäänud

Kuna päästeametnikud ei saa koera jõuga ära võtta, siis nõustusid nad ELL-ga, et sellega peaks tegelema politsei. Nii helistaski ELL uuesti numbrile 112, kust nende kõne edasi politseile suunati.

«Tagasi helistava politseioperaatori suhtumine oli jahmatav. Esimene lause oli, et politsei ei saa midagi teha. Loomulikult tekkis seejärel meie poolt hämmingut tekitav reaktsioon, kus üritasime politseid veenda, et seadus seda siiski võimaldab, kui looma elu on ohtu seatud. Politseil on õigus ohus olev loom ära võtta ja viia nt varjupaika, fikseerida sündmus ja see siis edastada näiteks veterinaar- ja toiduametile, kes seda edasi menetleb.

Operaator kuulas meie jutu ära, küsis, kas oleme oma monoloogi lõpetanud ja pani kõne kinni. Tagasi helistades vastati, et neil on nii palju teisi juhtumeid ja pole aega meid kuulata. Samuti ei peaks me õpetama, kuidas teise ametkonna inimesed oma tööd peavad tegema,» seisab ELL Facebooki lehele tehtud postituses.

ELL sõnul on politseist varasemalt loomakaitsjatele küll palju kasu olnud, kuid nüüd tundub, et tegelikult sõltub kõik sellest, milline inimene parasjagu operaatoripuldis on. «Kui loomasõber, siis saab koostöös politseiga loomad päästa, kui mitte, siis ei huvita loomad ega nendega seonduvad seadused isegi mitte politseid,» seisab emotsionaalses sotsiaalmeediapostituses. ELL andmetel hoitakse koera niiviisi autos juba mitu kuud.

Loomakaitsjatel õnnestus vene keelt kõneleva koeraomanikuga hetkeks ka ise telefonitsi rääkida. Meesterahvas olevat arvanud, et kui koera dokumendid on korras, siis pole ta midagi valesti teinud. Veel ütles mees loomakaitsjatele, et auto ongi tema 15-aastasele koerale kuudi eest.