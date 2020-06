Tallinna loomaaias saab panustada sumatra ninasarviku ja manuli kaitsesse

Põhipiletile lisanduv euro läheb Tallinna loomaaia liigikaitsefondi. Sellest vabatahtlikust eurost võib külastaja soovi korral kassas pileti ostmisel loobuda. Laekuva summaga toetab loomaaed ühenduste Save the Rhino ja Pallas’s Cat International Conservation Alliance kaudu ettevõtmisi, mille eesmärgiks on nende liikide alalhoid looduses.

Kagu-Aasia sumatra ninasarvikute populatsioon on viimasel sajandil inimtegevuse tulemusel langenud kriitilise piirini. Liigi elupaikades – Borneo ja Sumatra vihmametsades – on alles vähem kui 80 ninasarvikut. Organisatsioon Save the Rhino aitab kaasa teineteisest isoleeritud sumatra ninasarvikute ümberasustamisele turvalistesse varjupaikadesse. Varjupaikade eesmärk on luua geneetiliselt elujõuline tehispopulatsioon, kust tulevikus saaks isendeid loodusesse tagasi asustada.