PÄEVAKÄPAD ⟩ Mahajäetud autost leitud kassipojad Vincent ja Loreen on valmis koju sõitma

«Kas mäletad veel autovrakist leitud tillukesi kassipoegi, kelle päästmiseks ajaga võidu jooksime? Need väiksed hallid karvakerad on nüüd hoiukodus nii suureks kasvanud, et saavad päris oma kodus uut elu alustada!» kirjutab MTÜ Kasside Turvakodu oma Facebook'i postituses.