«Saime väljakutse kajakapoja juurde, kes jooksis autoteele ja ei osanud midagi karta. Aitasime ta kenasti ohtudest eemale,» on lisatud kajaka päästmisvideo pealkirjaks.

«Isegi, kui kaotad ohutunde mingis situatsioonis, tahame loota, et su ümber on sõbrad, kes Sinu jaoks olemas on ja ei lase sul ohustada ennast ega teisi.»