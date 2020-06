PÄEVAKÄPP ⟩ Liza lõputu ootus kestab juba 1050 päeva

Kas mäletad, kuidas möödus sinu 2017. aasta suvi? Selle ajaga on sinu elus palju muutunud, kas pole? Kuid väikese Liza elu seisab paigal.

Kui kurb see on. See, kui sa ootad ja loodad. Kui unistad, et iga järgnev tulija on see, kes just SINU päriskoju viib. Kuid siis võtavad need käed kellegi teise enda kaissu. Need käed paitavad kellegi teise pead. Ja lõpuks lahkub turvakodust keegi teine... Sina langetad nukralt oma pea käppadele ja jääd taas ootama. Ning nii juba 3 aastat.

Miks küll Lizakene ei ole päris oma kodu leidnud? Jah, Liza on veel arglik, kuid oleme saatnud päriskoju palju arglikemaid kasse, kellest kõigist on kodus saanud paikass. Kas Liza siis ei väärigi võimalust? Või on asi Liza kaunis kasukas, mis on ootamatult talle hoopis ebaõnne toonud? Kas arvatakse, et nii haruldase kasukaga kassitirts leiab kindlasti ruttu kodu ja on pigem otsustatud kodu pakkuda kellelegi teisele?

Paljud on turvakodus küsinud, et kes see kaunitar on, ent siis pöördunud mõne teise kassi poole. Liza on jäänud üksinda pessa istuma ning sellel hetkel on tema pilk murdunud… Ühes lootusega. Millal küll võiks tulla tema inimene? Tal ei ole mitte kunagi päris oma kodu olnud – miks peab see ootus nii pikk olema?

Liza on ülimalt vahva ja särav kiisu ning on lausa patt, et selline kaunitar ikka veel turvakodus päriskodu ootab. Päevad muudkui mööduvad ning suudame vaid kurbusega mõelda, kui palju ilusaid aegu päriskodus oleks võinud Liza juba kogeda... Liza loodab väga, et kuskil on üks soe ja armastav kodu, kus teda ootaksid armastavad paikäed ja üks vahva sõbralik nurrumootor, sest teises kassid meeldivad Lizale väga.