PÄEVAKÄPAD ⟩ Tillukesed Brite ja Benno otsivad hoolivat päriskodu

Brite ja Benno saabusid KassideTurvakodu hoole alla täpselt õigel ajal - veel oma emmekese kõhus- ning ei pidanud tänavaelu kunagi kogema. Juba varsti sündisid tillukesed beebid, kes tänaseks päevaks on täpselt nii suured, et alustada iseseisvat eluteed. Eriti hea meel oleks Britel ja Bennol, kui nad saaksid üheskoos päriskoju minna. Koos on ju alati lõbusam ja vahvam ning nii ei hakka kunagi igav! Enamik loomaomanikke võtavad ju aasta või kahe möödudes oma kassikesele sõbra, sest kass tunneb igavust. Miks mitte kohe seda probleemi ennetada ja kaks kassi korraga võtta? Nii on Bennul ja Britel üheskoos vahva kasvada ning teineteist kogu eluteel toetada!