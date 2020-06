Kustuta janu ja aita kassid hambaoperatsioonidele

Soe suvi on ootamatult kätte jõudnud ning tahes-tahtmata paneb palavus kurgu kuivama. Kassikesed turvakodus teavad, kui oluline on juua vett ning hoida oma keha vedelikutaset. Nüüd tulevad miisud appi, et sinagi saaksid kogu aeg janu kustutada ja ei peaks muretsema dehüdreerumise pärast!