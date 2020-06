Madalmaades tapetakse igal aastal enam kui pool miljonit minki

Alates 26. aprillist on Madalmaades COVID-19 viirusega nakatunud juba 17 mingifarmi. Hollandi ja tänaseks ka juba Taani mingifarmide nakatumisega seoses pöördus loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus nii veterinaar- ja toiduameti kui ka maaeluministeeriumi poole, et uurida, milliseid lisameetmeid on karusloomafarmides plaanis zoonootiliste haiguste, sh COVID-19 leviku takistamiseks kasutusele võtta.