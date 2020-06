Millised on suviti lemmikloomi varitsevad ohud ja kuidas neid ennetada?

Kuumarabandus ja vedelikupuudus

Koertel pole higinäärmeid, mistõttu saavad nad palavust leevendada lõõtsutades ehk kiirelt suu kaudu hingates. Sellest aga ei piisa, et ülekuumenemist vältida. Loomal on inimesest erinev termoregulatsioon, mistõttu kuumenevad nad inimestega võrreldes kiiremini üle. Lase kuumal suveilmal koeral võimalikult palju puhata. Ära jooksuta teda liialt. Hoolitse selle eest, et lemmikul oleks kogu aeg ligipääs puhtale joogiveele. Hoia vett varjus. Samamoodi tekita lemmikule varjualune, kuhu ta liigse päikese eest peitu saaks pugeda. Kui loom peab palju toas olema, siis veendu, et aknast päike talle otse peale ei paista, võimalusel tõmba kardinad ette ja pane jahedamasse nurka näiteks jahutav matt. Et väljas ka kuumemate ilmadega hea oleks olla, pane talle selga jahutusvest.

Pikemaks jalutuskäiguks planeerige aga varahommikune või hilisõhtune aeg, kui päikest pole ja ilm jahedam on. Sama kehtib ka siis, kui plaanid minna lemmikuga vee äärde, et teda ujutada. Kindlasti uuri enne, et koht, kuhu lähete, oleks lemmikloomadele lubatud. Asi, mida iga suvi korrata tuleb: ära jäta lemmikut autosse! Auto temperatuur tõuseb kiiresti isegi siis, kui see on varju jäetud.

Kui aga märkad, et koer on muutunud rahutuks, nõrgaks, tal on tasakaalu- ja seedehäired, tekivad hingamisraskused ja ta oksendab, vii ta ruttu varju ning tee märjaks käpad, kõhualune ja peapealne ning seejärel pöördu lemmikute kiirabisse.

Veelompidest joomine

Suvel sajab ja viga, mida tihti kiputakse loomaomanikena tegema, on see, et lastakse lemmikul veelompidest juua. Tegelikult ei tohiks, kuna see on soodne pinnas bakterite levikuks. Sealt juues võib koer haigestuda eluohtlikku nakkushaigusesse leptospiroosi. See on küll tõsisem probleem kevadeti ja sügiseti, kuna UV-kiirguse tõttu on suvel seda vähem, kuid sellegi poolest tasuks see koerale juba kutsikaeas selgeks teha, et lompidest juua ei tohi. Et jalutuskäigud mõnusad oleks ja lemmik värsket vett juua saaks, võta kaasa veeanum või spetsiaalne koertele mõeldud joogipudel.

Kalaluud ja pulgad

Kui plaanite randa minna, siis arvesta, et koerad tunnevad ikka huvi kõige vastu, mis rannas leidub. Näiteks on hea pulki närida ja samamoodi haaravad lemmiku tähelepanu kaldale uhutud surnud kalad. Paraku võivad pulgad, väikesed kalaluud ja muu säärane loomale kõrri kinni jääda. Kergemal juhul võivad puupinnud vigastada suuõõnt, kuid seegi võib loomale väga haiget teha. Et koera tähelepanu neist eemale juhtida, võiks randa kaasa võtta mänguasju, näiteks uppumiskindlad veemänguasjagad. Nii saad oma sõbrale vees samaaegselt kosutavat jahutust ja mängulusti pakkuda.

Hoia ka heal ujujal pilk peal