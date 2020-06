Bolt lisas klientide meelitamiseks veel ühe kategooria

Paljude inimeste jaoks on lemmikloom tähtis pereliige, kelle transport ühistranspordis või taksos on tihtipeale stressirohke tegevus. Bolt lõi Pet kategooria selleks, et lemmikloomaga liiklemine oleks mugavam ja stressivabam. Uus kategooria on kättesaadav sellest esmaspäevast Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

«Soovime, et võimalikult paljud inimesed saaksid Bolti kasutades linnades ringi liikuda. Meie kontorites on kõigi töötajate lemmikloomad alati teretulnud, nii et selle kategooria loomine oli meie jaoks loomulik samm. Enam ei ole vaja helistada juhile, et veenduda, kas sinu lemmik on autosse lubatud. Nüüd saad nii sina kui sinu neljajalgne sõber kindla peale sõita sinna, kuhu vaja,» ütles Bolti Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov.