PÄEVAKÄPP ⟩ Mahajäetud Tessa otsib südamesõpra

Väikene Tessa on imekaunis noor kiisutüdruk, kes soovib pärast suuri läbielamisi üle kõige saada teist võimalust. Tema ei tea, miks ta maha jäeti. Ta ju armastas oma inimest üle kõige, kuid nüüd on ta jäänud ilma oma südamesõbrast. Tessa loodab, et talle on siin elus veel üks südamesõber, sest võib-olla eelmine sõber oli lihtsalt... Sõber.