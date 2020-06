PÄEVAKÄPP ⟩ Kassikolooniast päästetud proua Kurr igatseb päriskodu

Proua Kurr on päästetud Anija 21-pealisest kassikolooniast. Turvakodusse jõudes oli Proua Kurr uuest elukeskkonnast ehmatanud ning ei teadnud, kuidas sellisele suurele muutusele reageerida. Esialgu piilus Kurr oma puurivarbade vahelt välja ja vaatas, missugused aktivistid mööda turvakodu ruume kablutavad. Seejärel nägi Kurr, missuguseid konserve siin jagatakse. Lõpuks mõtles Kurr, et aitab küll! Aitab küll sellest tagasihoidlikust elust! Tema tahab ka kõike kogeda – saada parimaid konserve, mängida kõige põnevamate mänguasjadega, kablutada muretult toast tuppa ning magada koos teiste kassidega pehmes pesas. Nii hüppaski Proua Kurr puurist välja ning ta ei ole kunagi tagasi vaadanud.

Iga päev uudistab Proua Kurr mööda turvakodu ning vaatab suurte silmadega uusi asju. «Vau, mismoodi see jahe kapp toitu valmistab, et siit muudkui sööki välja tuleb? Miks selle imeliku klaasi taga soe kaminatuli praksub?». Proua Kurril on oma elus veel palju asju avastada. Üks kõige põnevam asi, mida Kurr avastada soovib on elu päris oma kodus!