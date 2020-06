VIDEO ⟩ Narva-Jõesuus külastas põder supelranda

Vadim nentis, et kuigi Narva-Jõesuu rand on Eesti pikim mererand, on see viimastel päevadel rahvast pungil täis olnud. Kuna peres kasvavad väikesed lapsed, otsustas Vadim nendega linna piirile sõita ja inimtühjemas kohas suvepäeva veeta.