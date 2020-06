Lasnamäel lõikab julmur varestel jalgu otsast

Vabatahtlik Kelli Samberk, kes sündmuspaigale sõitis, on aastaid loomi aidanud ja tema senised kogemused on suuremal määral seotud eelkõige kassidega. Ta on näinud milliseks enneolematuks julmuseks inimloom valmis on. Eilne vaatepilt lõi ta aga pahviks — šokis ta polnud, pigem nõutu.