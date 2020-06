VIDEO ⟩ Floridas varastati loomapargist haruldane punase sabaga albiinoboa

«Hera on meie peamine staarmadu, keda hariduskäikudel kasutasime ja keda sai kõikidel meie korraldatud üritustel näha,» ütles Wonder Gardensi kuraator Leslie Stout , kes on boaga töötanud kolm aastat.

Alates 2016. aastast Wonder Gardensit juhtinud Thomas Hecker i sõnul avastas loomade pühapaiga kuraator kolmapäeva hommikul, et asutusse oli sisse murtud, kui ta oma tavapärasel hommikusel ringkäigul lõhutud lukke märkas.

Kõik Wonder Gardensis elavad loomad on oma eelmistest kodudest päästetud.

Hera, kellel on väga eristatavad tunnused, on osalenud mitmetes kohalikes telesaadetes, temast on kirjutatud mitmeid artikleid ning roomaja on ka sotsiaalmeedias üsna populaarne.