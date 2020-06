Riigikogus anti sisse karusloomafarme keelustav eelnõu

«Karusloomafarmide keelustamine on erakondade-ülene teema,» kinnitab Loomuse juhatuse liige ja loomade heaolu töögrupi juht Martin Garbuz. «Olles järjepidevalt suhelnud saadikutega kõikidest fraktsioonidest, on hea meel tõdeda, et igas Riigikogu erakonnas, nii opositsioonis kui ka koalitsioonis on mitmeid poliitikuid, kes seisavad kindlameelselt loomade heaolu eest.» Seetõttu kutsubki Loomus kõiki inimesi tänama uue algatuse sisseandjaid.