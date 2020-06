ENNE JA PÄRAST ⟩ Koerad, kes kaotasid märkimisväärselt kaalu

Rasvumine ei ole ainult inimeste probleem, vaid paraku on see üha levinum ka meie lemmikute seas. Kuna paksu ja õnneliku koera vahele ei saa tõmmata võrdusmärki, siis on mitmed omanikud otsustanud oma kalli neljajalgse taas tervislikumasse vormi aidata. Teie ees on väike ülevaade tublidest, kellel on see juba õnnestunud. Pilk peale!