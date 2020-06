Aleksei Turovski vastab: kuidas linnud rännates navigeerivad?

Lindudel on kolm peamist viisi, kuidas nad navigeerivad. Esimene neist on taevakehade kaudu. Päevaajal jälgivad nad päikese tõusu ja langust ning määravad selle järgi põhja ja lõuna suuna. Öösel rändavad nad, jälgides tähtede liikumist. Näiteks põhjapoolkeral on ainsaks suhteliselt liikumatuks täheks Põhjanael. Kui teised tähed liiguvad ringides, siis Põhjanael püsib pidevalt põhja suunal – nii saavad linnud ka öösiti orienteeruda.

Teiseks navigatsiooniviisiks on rändlindudel, aga pole välistatud, et ka teistel liikidel, orienteerumine Maa magnetvälja energiajoonte kaudu. Linnud tajuvad energiajoonte kaldenurki maapinna suhtes ja see võimaldab saada orientiiri põhja ja lõuna vahel.

Kolmandaks viisiks on orienteerumine maa pinnavormide ja nähtavate objektide kaudu, mida linnud rännates meelde jätavad. Neil on väga hea nägemismälu ja kui nad kord parves ühe rände on juba teinud, jääb neile reeglina meelde suur hulk teekonna maastikuvormidest. Aga on täiesti võimalik, et lindudel on veel mõni nutikas viis navigeerimiseks, mida me veel ei tea.