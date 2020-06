AITA LEIDA KODU ⟩ Nooruke Bosse on mitu korda koduta jäänud

Pooleteiseaastane sõbralik ja tore Bosse on oma inimese otsingul. Kuigi alles nooruke, vajab Bosse kodu juba mitmendat korda. Algselt kurba ketikoera elu elanud Bosse leidis endale pere, kuid kahjuks on tänaseks selgunud, et kutsa väikeste loomadega ei sobi, sest kipub kasse ja väikseid koeri kiusama — ei ründa küll agressiivselt, kuid võib haiget teha. Samuti tahab Bosse aeg-ajalt rändama minna. Seetõttu peaks Bosse uues kodus olema koerakindel aed.