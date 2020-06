Grillipidu korraldades pea meeles: peotoit pole lemmikule!

See aga ei tähenda, et inimeste toitu koerale üldse anda ei võiks. Kui väikeste kogustega piirduda, võib koerale anda liha, kuid sel juhul tuleks sealt ära võtta kogu nähtav rasv, kana puhul kananahk, luud, söestunud ja üleküpsetatud alad. Samuti võib anda puu- ja juurvilju, kuid siis tuleks eemaldada kõik seemned, varred ja lehed, mis võivad koerale halvasti mõjuda. Ka porgandit, kurki ja küpsetatud kartulit võib anda, kuid parem on osta lemmikule spetsiaalset koertele mõeldud sööki ja maiust, mida talle peo puhul kaussi panna, sest tavaliselt lisatakse grillmarinaadile maitseaineid (küüslauku, sibulat, pipart), mis võivad looma seedimisele halvasti mõjuda ja koguni kõhunäärme põletiku tekitada, rääkimata liigsetest ja mõttetutest kaloritest.

Ülejääke las annab omanik, kes kõik sobiliku kaussi kogub ja koera toidukorra ajal talle ette annab. Sellel on mitu väga olulist põhjust, miks see kindlasti vajalik oleks, et omanik looma toitu ja selle andmist kontrollib: kui väikestes kogustes näksimist koerale laua tagant anda, puudub omanikul lõpuks ülevaade, kui palju koer söönud on, mistõttu võib koer end üle süüa. Pealegi võib koer sellest nii aru saada, et pika lunimise peale ja õnnetu pilguga saabki ta külalistelt midagi maitsvat — nii hakkab ta seda järgminegi kord praktiseerima. Kolmas põhjus on see, et ka koertel võib allergiaid olla. Kui loomaomanik on ülejäägid kokku kogunud, saab ta ise otsustada, mida anda ja mida mitte.