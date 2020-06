PILDID JA VIDEO ⟩ Inkubaatorisse pandud poemunadest koorusid vahvad pardipojad

«Olin parajasti Waitrose'is ostlemas, kui märkasin pardimunade karpi ja mõtlesin, et teen nendega proovi,» rääkis Lello BBC-le. «Olin kindel, et sellest ei tule midagi välja, sest transportides saavad munad paratamatult veidi loksutada, aga jäin siiski lootusrikkaks.»

Lello nentis, et partide kasvatamine on vahva ning neist saavad tema kanadele toredad seltsilised, kuid tulevikus ta eksperimenti korrata ei plaani — praegu on tal töölt kõrvale jäämise tõttu palju vaba aega ning seega ka võimalus väikeste sulepallide eest hoolitseda. Ta paneb ka inimestele südamele, et nad katset mõtlematult järgi ei teeks, sest partide kasvatamine ei ole kerge töö.