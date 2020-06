VIDEO ⟩ Tähelepanelik Tapa noormees päästis autolt löögi saanud orava elu

Tapa vallas elav Marko silmas juuni alguses oma aeda istutatud kirsipuu all oravat. Loomake oli nukras seisus — siruli, tõmblemas ja ilmselt kurba lõppu ootamas. Kuna Marko looma abita jätta ei tahtnud, võttis ta ühendust Eesti Metsloomaühinguga ning andis nõusoleku orav Tallinnasse toimetada. Käbikuningas vooderdatud karpi, karp autosse ja sõit võis alata.

«Diagnoosiks oli ajuturse. Lisaks sellele olid orava hambad murdunud, ta oli apaatne, koordinatsioon puudus,» jagas ühing sotsiaalmeediapostituses. «Ravimite mõjuaeg oli piisavalt pikk, et looma sai rahulikult puukidest puhastada. 13, 14, 15 — ja juba läks lugemine sassi.»

Orav ainult tõmbles, suu värises, silmad olid kinni ja lootuskiir aina tuhmus. Ilmselt oli loomake autolt löögi saanud, sest sellele viitasid kõik vigastused. Orav siiski sõi ning see oli väga hea näitaja. Talle anti püreed, spetsiaalset piimasegu ja vitamiine, kuna halva dieedi tõttu olid noorel oravapoisil luud hõredad.

Pikk tee on veel minna. Taastuma peavad hambad ning Krisil tuleb tasapisi jõudu koguda, et taas oravale iseloomulikke toimetusi teha. Samuti peab ta suutma iseseisvalt süüa ning kui see juhtub, ootab teda ruumikas õuepuur. Sinna jääb Kris elama seni, kuni ta taas iseseisvalt hakkama saab ja oma elu elama asub.