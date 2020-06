Lemmikut tuleb kaitsta kuumarabanduse eest

Lemmikute omanikel on oluline silmas pidada, et koerad ja kassid ei ole võimelised higistama nii nagu inimesed. Higinäärmed on neil nõrgalt arenenud. Rohkem higinäärmeid asub vaid käpapadjanditel ja ainus võimalus kehatemperatuuri alandada on lõõtsutades. PetCity loomakliiniku veterinaar Kertu Kivirand rõhutab, et lemmikut ei tohi mingil juhul suvel päikese kätte jätta nii, et tal ei ole võimalust soovi korral varju liikuda.