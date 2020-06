VIDEO ⟩ Kaevu kukkunud rästiku aitamiseks tehti erakordne päästeoperatsioon

E-kirja pealkiri «Hädas rästik!» pealkiri pani õlgu kehitama. Mida järgmiseks välja mõeldakse? Ütle parem kohe, et ise oled hädas, et madu-uss aias tuuseldab,» kirjutas Loomapäästegrupi algataja Heiki Valner sotsiaalmeediapostituses. «Lugesin edasi ja sedapuhku oli tõesti roomaja hädas.»

Rästik oli kukkunud kahe meetri sügavusse kaevu, kus parajasti vett polnud. Ta oli elus ja liikus ringi, kuid välja poleks ta parimagi tahtmise juures saanud. Abipalve saatnud Helen nentis, et ise roomajat välja õngitseda ei julge, kuid ei tahtnud hädalist ka abita jätta

Valneri sõnul oli temal ja teisel Loomapäästegrupi vabatahtlikul Erko Elmikul tunnike vaba aega ja nii sõidetigi Tallinnast 30 kilomeetri kaugusele, et rästik kätte saada. Kohale jõudes selgus, et iga kui viimane silp vastas tõele - oli kaev ja oli rästik seal sees. Kahvaga läks mao päästmine kergeks ja temast sai esimene omataoline, keda Loomapäästegrupp aidanud on.