Viimsist leitud punakõrv-ilukilpkonn ootab omanikku

Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel tehtud postituses on kirjas, et kilpkonn jäi kliinikusse turgutamisele, kuna oli uimane ja silmad kuivad. Väliselt nägevat loom suhteliselt hea välja.

Nüüd otsitakse õnnetukesele hoiukodu, kus on olemas vajalik varustus ja kogemus sellise looma pidamiseks. Eelduseks on võimalus majutada kilpkonna nii, et ta ei peaks teiste loomadega kokku puutuma.